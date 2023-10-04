Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель

По состоянию на 20:55 мск стоимость Brent снижалась до $85,98 за баррель. Падение составило 5,43%.

Дешевеют и ноябрьские фьючерсы на WTI. В ходе торгов их стоимость снизилась на 5,47% - до $84,34.

Великобритания 29 сентября предложила партнерам по «Большой семерке» пересмотреть потолок цен на российскую нефть, ,установленный на уровне $60 за баррель. По информации Reuters, G7 не планирует менять планку в ближайшее время, отмечает «Радиоточка НСН».

