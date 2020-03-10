Стоимость нефти Brent увеличилась на 7 процентов
Мировые цены на нефть во вторник начали расти, о чем говорят данные торгов. Майский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 7,45% — до 36,92 долларов за баррель, передает RT.
Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 6,87%, до 33,27 долларов за баррель. Вследствие этих событий в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно, отмечает life.ru.
8 марта стало известно о том, что Саудовская Аравия решила увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована. Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей. Эксперты предрекают, что эти действия «повергнут рынки в хаос».
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН похвалил министра энергетики РФ Александра Новака за отказ в сделке ОПЕК+. Эксперт считает, что Россия приняла правильное решение, сделав ставку на сохранение доли нефтяного рынка, а не цены на сырье.
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