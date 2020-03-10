Стоимость нефти Brent увеличилась на 7 процентов

Мировые цены на нефть во вторник начали расти, о чем говорят данные торгов. Майский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 7,45% — до 36,92 долларов за баррель, передает RT.

Апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 6,87%, до 33,27 долларов за баррель. Вследствие этих событий в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно, отмечает life.ru.