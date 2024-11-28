Кофе робуста рекордно подорожал с 2008 года

Мировые цены на арабику также достигли нового максимума. Так, стоимость мартовского фьючерса достигала 6555 долларов за тонну - это новый рекорд с мая 2011 года, следует из данных торгов.

В отрасли опасаются, что на фоне снижения урожая в Бразилии ситуация на рынке будет только ухудшаться, погода в регионе заставляет специалистов переживать и за урожай будущего сезона.

Возросший спрос на кофе с собой связан с увеличением числа людей, работающих вне дома, рассказала коммерческий директор сети кофеен Cofix Яна Алхутова «Радиоточке НСН». В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал рост спроса на кофе с собой сезонным трендом.

