Кофе робуста рекордно подорожал с 2008 года
Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста превысила 5 тысяч 500 долларов за тонну, следует из статистики площадки ICE Futures.
Отмечается, что это рекордный показатель с начала 2008 года. Рост за последние недели составил минимум 7%.
Мировые цены на арабику также достигли нового максимума. Так, стоимость мартовского фьючерса достигала 6555 долларов за тонну - это новый рекорд с мая 2011 года, следует из данных торгов.
В отрасли опасаются, что на фоне снижения урожая в Бразилии ситуация на рынке будет только ухудшаться, погода в регионе заставляет специалистов переживать и за урожай будущего сезона.
Возросший спрос на кофе с собой связан с увеличением числа людей, работающих вне дома, рассказала коммерческий директор сети кофеен Cofix Яна Алхутова «Радиоточке НСН». В свою очередь омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов назвал рост спроса на кофе с собой сезонным трендом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru