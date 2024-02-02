Стоимость какао-бобов достигла максимума с 1977 года
Цены на какао-бобы на бирже подорожали до $5006 за тонну и достигли максимального значения за 46 лет, сообщает MarketWatch.
Причиной подорожания назван плохой урожай в Западной Африке. Объемы предложения остаются ограниченными, а аналитики прогнозируют снижение производства.
Цены на какао-бобы резко пошли вверх в январе 2024 года. За прошлый месяц они подорожали на 15% - это наиболее существенный рост с ноября 2020 года.
Опрошенные агентством Reuters эксперты предрекли рост цен на кофе из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, передает «Радиоточка НСН».
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