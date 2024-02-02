Стоимость какао-бобов достигла максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы на бирже подорожали до $5006 за тонну и достигли максимального значения за 46 лет, сообщает MarketWatch.

Российский рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 млрд рублей

Причиной подорожания назван плохой урожай в Западной Африке. Объемы предложения остаются ограниченными, а аналитики прогнозируют снижение производства.

Цены на какао-бобы резко пошли вверх в январе 2024 года. За прошлый месяц они подорожали на 15% - это наиболее существенный рост с ноября 2020 года.

Опрошенные агентством Reuters эксперты предрекли рост цен на кофе из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) в Красном море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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