На севере Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Как отметили специалисты, эпицентр сейсмособытия находился в 36 километрах северо-западнее города Семнан. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

По данным Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией, заявление которой опубликовало агентство IRNA, толчки не отразились на аэропорту в Семнане.

«К счастью, аэропорту имени мучеников Семнана не был нанесен ущерб», - отметили в ведомстве.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Тихом океане у побережья южных Курил.

