На севере Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Как отметили специалисты, эпицентр сейсмособытия находился в 36 километрах северо-западнее города Семнан. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
По данным Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией, заявление которой опубликовало агентство IRNA, толчки не отразились на аэропорту в Семнане.
«К счастью, аэропорту имени мучеников Семнана не был нанесен ущерб», - отметили в ведомстве.
Ранее землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Тихом океане у побережья южных Курил.
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- На севере Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
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