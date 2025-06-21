Котяков: Пенсионеры смогут подтверждать льготный статус по QR-коду

Российские пенсионеры с октября смогут подтверждать свой льготный статус с помощью электронных удостоверений с QR-кодом. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Нововведения начнут действовать с 1 октября. В электронных удостоверениях будут содержаться те же обязательные данные, что и в пластиковой версии документа.

«То есть пенсионер при помощи мобильного приложения "Госуслуги" сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», - подчеркнул министр.

Котяков призвал постепенно отказываться от бумажных удостоверений, «это рудимент», однако гражданину оставляют право выбрать, каким документом пользоваться - бумажным или электронным.

Ранее глава Минтруда сообщил, что ведомство не обсуждает идею законодательно закрепить 31 декабря в качестве выходного дня.

