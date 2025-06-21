Вучич допустил, что США готовятся нанести удар по Ирану
США могут готовиться к нанесению удара по Ирану, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил в эфире телеканала TV Prva.
«Надеюсь, что окажусь неправ, потому что слишком много сил уже задействовано. Третий американский авианосец со всем контингентом направляется не просто в Индийский океан, а значительно ближе - к самому Ирану, к Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Поэтому я думаю, что американцы готовятся к нападению», - отметил политик.
Вучич выразил надежду, что «до этого не дойдет», будет лишь достигнут высший уровень угрозы и давления, но в промежутке сторонам удастся прийти к договоренности. Как отметил сербский лидер, конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в глобальный, это спровоцирует скачок цен на нефть и инфляцию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп взял две недели на принятие решения о возможном ударе по Ирану.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru