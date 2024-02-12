Стоимость газа в Европе упала ниже $300 впервые с июля

Цены на природный газ в Европе опустились до минимальных значений с лета 2023 года, стоимость мартовского фьючерсного контракта на газ на нидерландском хабе TTF упала до $293,04 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки ICE.

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Отмечается, что это минимальный уровень с июля 2023 года. Согласно данным, к 12:40 мск стоимость европейского газа скорректировалась до $295,8 по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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