Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть
Экспорт газа из России по трубопроводам в 2023 году снизился на 29,9%, до 99,6 миллиарда кубометров. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его заявление приводит РИА Новости.
Выступая в Совете Федерации, Новак продемонстрировал слайд, согласно которому поставка газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составила 142,1 миллиарда кубометров, а прошлом году – 99,6 миллиарда кубометров. В презентации уточнялось, что снижение составило 29,9%.
Ранее в Минфине сообщили, что в январе нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 675,2 миллиарда рублей, что ниже базового уровня на 37,5 миллиарда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru