Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть

Выступая в Совете Федерации, Новак продемонстрировал слайд, согласно которому поставка газа на экспорт по газотранспортной системе в 2022 году составила 142,1 миллиарда кубометров, а прошлом году – 99,6 миллиарда кубометров. В презентации уточнялось, что снижение составило 29,9%.

Ранее в Минфине сообщили, что в январе нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 675,2 миллиарда рублей, что ниже базового уровня на 37,5 миллиарда.

