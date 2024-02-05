Минфин: Нефтегазовые доходы упали ниже базового уровня на 37,5 миллиарда рублей

В январе нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ составили 675,2 миллиарда рублей, что ниже базового уровня на 37,5 миллиарда, говорится в официальном сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что такая статистика связана с уменьшением физического объема экспорта нефти и газа. При этом в феврале планируется получить 195 миллиардов рублей с продажи ресурсов.

Для компенсации январских доходов ведомство направит на покупку иностранной валюты 73,2 миллиарда рублей.

Орешкин: нефть и отрасли добычи дали нулевой вклад в рост экономики РФ

Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что оценки экспертов по мировому спросу на нефть меняются в течение года, ежеквартально. По последней оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении.

Так, 25 января, стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent с поставкой в марте превысила 82 доллара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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