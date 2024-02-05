Минфин: Нефтегазовые доходы упали ниже базового уровня на 37,5 миллиарда рублей

Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что оценки экспертов по мировому спросу на нефть меняются в течение года, ежеквартально. По последней оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении.

Так, 25 января, стоимость фьючерса барреля нефти марки Brent с поставкой в марте превысила 82 доллара, передает «Радиоточка НСН».

