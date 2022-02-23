Стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1000 за тысячу кубических метров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные биржи ICE.
Так, на открытии торгов 23 февраля, мартовский фьючерс на нидерландском хабе TTF оценивался в $966 за 1000 кубометров, а к 11:05 мск его цена выросла до $1007,4.
По данным на 13:25 стоимость фьючерса несколько снизилась — до $999 за 1000 кубометров.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Twitter предрёк Европе газ по две тысячи евро за тысячу кубов.
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