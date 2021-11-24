Стоимость газа в Европе поднялась до $1070 за тысячу кубометров

По информации площадки, на открытии торгов в среду стоимость фьючерсов с поставкой в декабре по индексу нидерландского TTF составляла $1048 за тысячу кубометров.

В первый час сессии фьючерсы торговались в диапазоне $1040—1070 за 1 тысячу куб. м.

В понедельник цены на газ в Европе упали ниже $1000, до $993 за тысячу кубометров.

