Стоимость газа в Европе поднялась до $1070 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли до $1070 за тысячу куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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По информации площадки, на открытии торгов в среду стоимость фьючерсов с поставкой в декабре по индексу нидерландского TTF составляла $1048 за тысячу кубометров.

В первый час сессии фьючерсы торговались в диапазоне $1040—1070 за 1 тысячу куб. м.

В понедельник цены на газ в Европе упали ниже $1000, до $993 за тысячу кубометров.

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