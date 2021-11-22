22 ноября на биржевых торгах стоимость газа в Европе упала ниже $1000 за одну тысячу кубических метров. Об этом сообщили на бирже ICE.

В Нидерландах стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF сократилась до $993 за одну тысячу кубических метров. Цена в евро за МВт ч, исходя из нынешнего курса евро к доллару, составила €85 за МВт ч.