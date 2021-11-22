Стоимость газа в Европе упала ниже $1000

22 ноября на биржевых торгах стоимость газа в Европе упала ниже $1000 за одну тысячу кубических метров. Об этом сообщили на бирже ICE.

В Нидерландах стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF сократилась до $993 за одну тысячу кубических метров. Цена в евро за МВт ч, исходя из нынешнего курса евро к доллару, составила €85 за МВт ч.

Цены на газ в Европе продолжили взлет до $1100

С начала понедельника 22 ноября стоимость газа в Европе в общем снизилась на 2,4%.

На прошлой неделе цена одной тысячи кубометров газа в Европе впервые с 27 октября 2021 года вновь превысила $1000.

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ФОТО: РИА Новости
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