Стоимость газа в Европе упала ниже $1000
22 ноября на биржевых торгах стоимость газа в Европе упала ниже $1000 за одну тысячу кубических метров. Об этом сообщили на бирже ICE.
В Нидерландах стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF сократилась до $993 за одну тысячу кубических метров. Цена в евро за МВт ч, исходя из нынешнего курса евро к доллару, составила €85 за МВт ч.
С начала понедельника 22 ноября стоимость газа в Европе в общем снизилась на 2,4%.
На прошлой неделе цена одной тысячи кубометров газа в Европе впервые с 27 октября 2021 года вновь превысила $1000.
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