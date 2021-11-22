Путин заявил о готовности России бесперебойно поставлять газ в Европу

В Кремле отметили, что тема сотрудничества в энергетической сфере была затронута по инициативе Драги. Путин заявил, что Россия готова поставлять природный газ в Европу бесперебойно, в том числе и с помощью «Северного потока 2».

В ходе разговора Путин также выразил озабоченность обострением ситуации на Донбассе. Кроме того, политики обсудили ситуацию с беженцами и налаживание контактов Евросоюза и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом 23 ноября. Главной темой обсуждения станет развитие дальнейшего сотрудничества стран.

