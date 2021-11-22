Путин заявил о готовности России бесперебойно поставлять газ в Европу

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги подтвердил готовность России снабжать Европу газом на долгосрочной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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В Кремле отметили, что тема сотрудничества в энергетической сфере была затронута по инициативе Драги. Путин заявил, что Россия готова поставлять природный газ в Европу бесперебойно, в том числе и с помощью «Северного потока 2».

В ходе разговора Путин также выразил озабоченность обострением ситуации на Донбассе. Кроме того, политики обсудили ситуацию с беженцами и налаживание контактов Евросоюза и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом 23 ноября. Главной темой обсуждения станет развитие дальнейшего сотрудничества стран.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияИталияТранзит Газа
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