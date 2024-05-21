Финансист Бабин допустил ослабление рубля после 28 мая
Курс рубля может перейти к устойчивому снижению после 28 мая 2024 года, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По его словам, ключевую поддержку национальной валюте России на данный момент оказывает приближение пика налоговых платежей российских экспортеров, который приходится на 28 мая.
«Позитивное влияние этого фактора частично нивелируется со стороны динамики внешней торговли, которая может ухудшаться», — сказал он в беседе с «Газете.Ru».
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что повышенный курс доллара поможет развитию российской экономики. По его оценке, доллар превысит 100 рублей уже к июню 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru