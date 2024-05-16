Курс доллара снизился до 90,97 рубля

Отмечается, что курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 11 копеек, юаня – поднялся на 1 копейку, евро – на 2 копейки.

Ранее сообщалось, что курс рубля укрепился, а доллар оказался на минимуме с начала весны. Так, 6 мая американская валюта опустилась на Московской бирже ниже 91 рубля впервые с 12 марта, передает «Радиоточка НСН».



