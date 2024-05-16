Курс доллара снизился до 90,97 рубля
Рубль по итогам торгов 16 мая повысился к доллару, снизился к юаню и евро: иностранные валюты «закрыли торги» на отметках 90,97 рубля, 12,59 рубля и 98,86 рубля. Соответствующие данные следуют из Московской биржи.
Отмечается, что курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 11 копеек, юаня – поднялся на 1 копейку, евро – на 2 копейки.
Ранее сообщалось, что курс рубля укрепился, а доллар оказался на минимуме с начала весны. Так, 6 мая американская валюта опустилась на Московской бирже ниже 91 рубля впервые с 12 марта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru