Стоимость биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила 37 тысяч долларов

Согласно данным на 15:48 мск 9 ноября, биткоина подорожал на 4,37% - до 37 007 долларов. Однако через несколько минут стоимость криптовалюты несколько снизилась - до 36 884 долларов.

Ранее компании Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и «Сибстройкапитал» учредили в России первую Ассоциацию промышленного майнинга (АПМ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Директор по взаимодействию с госорганами Bitriver Олег Огиенко заявил, что организация намерена вести активный диалог с регуляторами и создать условия для развития белого майнинга.

