«Лучше, чем счет в банке!»: Курсу биткоина пророчат абсолютный рекорд

Накануне курс биткоина резко вырос, обновив годовой максимум. Эксперты предрекают дальнейшее укрепление на фоне решений ряда компаний. Также в отрасли оценили участие россиян в деятельности криптобирж – оказалось, что криптой уже никого не удивишь.

Рассказываем, чего ожидать от самой «модной» валюты.

ВСПЛЕСК: ЗОЛОТО И ГЕОПОЛИТИКА

Курс биткоина превысил $34 000 в ночь на 24 октября впервые с мая 2022 года, следует из данных биржи Binance. Днем ранее биткоин также вырос на 10%, его цена впервые с августа 2023 года поднялась выше $30 000. Исторический максимум курса биткоина составляет $68 789, он был достигнут 10 ноября 2021 года.

На гребне новой волны специалисты принялись объяснять, какие факторы способствовали такому росту и к чему готовиться до конца года.

Так, за несколько часов до всплеска стало известно, что две крупные компании — BlackRock и Grayscale — приблизились к одобрению заявок на собственные биржевые фонды (ETF) для биткоина. Запуск таких ETF считается в криптосообществе катализатором.

При этом в отрасли не отрицают, что свою лепту внесла и геополитика, ведь рост цен на золото на фоне проблем в отдельных регионах довольно часто приводил в прошлом к росту цен на биткоин. Такая закономерность прослеживается и сегодня.

При этом уже к вечеру 24 октября курс биткоина упал ниже $34 тыс. после обновления данных по ETF от BlackRock.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что курс биткоина в ближайший год превысит максимальные результаты, которые были на пике в 2021 году.

«Рост давно ожидаемый, так как на рынок начинают приходить деньги инвесторов в больших количествах. Это связано с международной обстановкой, с ожидаемыми изменениями в законодательстве США. Этот процесс известен, курс биткоина будет расти и дальше. Я думаю, что он превысит и 40 тысяч сейчас, потом откатится назад. В ближайший год он превысит максимальные результаты, которые были на пике», - объяснил он.