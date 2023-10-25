«Лучше, чем счет в банке!»: Курсу биткоина пророчат абсолютный рекорд
Накануне курс биткоина резко вырос, обновив годовой максимум. Эксперты предрекают дальнейшее укрепление на фоне решений ряда компаний и геополитической обстановки.
Накануне курс биткоина резко вырос, обновив годовой максимум. Эксперты предрекают дальнейшее укрепление на фоне решений ряда компаний. Также в отрасли оценили участие россиян в деятельности криптобирж – оказалось, что криптой уже никого не удивишь.
Рассказываем, чего ожидать от самой «модной» валюты.
ВСПЛЕСК: ЗОЛОТО И ГЕОПОЛИТИКА
Курс биткоина превысил $34 000 в ночь на 24 октября впервые с мая 2022 года, следует из данных биржи Binance. Днем ранее биткоин также вырос на 10%, его цена впервые с августа 2023 года поднялась выше $30 000. Исторический максимум курса биткоина составляет $68 789, он был достигнут 10 ноября 2021 года.
На гребне новой волны специалисты принялись объяснять, какие факторы способствовали такому росту и к чему готовиться до конца года.
Так, за несколько часов до всплеска стало известно, что две крупные компании — BlackRock и Grayscale — приблизились к одобрению заявок на собственные биржевые фонды (ETF) для биткоина. Запуск таких ETF считается в криптосообществе катализатором.
При этом в отрасли не отрицают, что свою лепту внесла и геополитика, ведь рост цен на золото на фоне проблем в отдельных регионах довольно часто приводил в прошлом к росту цен на биткоин. Такая закономерность прослеживается и сегодня.
При этом уже к вечеру 24 октября курс биткоина упал ниже $34 тыс. после обновления данных по ETF от BlackRock.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что курс биткоина в ближайший год превысит максимальные результаты, которые были на пике в 2021 году.
«Рост давно ожидаемый, так как на рынок начинают приходить деньги инвесторов в больших количествах. Это связано с международной обстановкой, с ожидаемыми изменениями в законодательстве США. Этот процесс известен, курс биткоина будет расти и дальше. Я думаю, что он превысит и 40 тысяч сейчас, потом откатится назад. В ближайший год он превысит максимальные результаты, которые были на пике», - объяснил он.
РОССИЯ: БОЛЬШЕ НЕ ЭКЗОТИКА
По словам Припачкина, россияне активно используют криптовалюты не только с целью инвестирования, но и для обхода санкций в быту.
«В России, согласно исследованиям, криптокошельками владеют примерно 17 миллионов человек, это в основном молодое поколение и средний возраст. Для нас это уже перестало быть чем-то экзотическим, люди к этому относятся спокойно. В условиях санкций это хороший инструмент обхода, во многих странах мира можно с кошельков снимать валюту. Поэтому это даже не столько элемент инвестиций, сколько элемент платежной системы. Думаю, что Центробанку на этом фоне придется изменить свое отношение к этой индустрии», - заключил собеседник НСН.
По данным «Коммерсанта», Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют вслед за США. В прежние годы Россия занимала третье место по добыче биткоина после США и Казахстана.
При этом глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков посоветовал россиянам с криптовалютой «уходить побыстрее в нормальные фиатные деньги». По его словам, в России криптовалютами оперируют миллионы участников рынка, но крипта ненадежна. В интервью «Парламентской газете» он также указал, что «жесткого запрета криптовалют не предполагается», однако вопрос будет урегулирован.
Криптовалюта является лучшим способом трансграничных платежей, особенно для России в условиях санкций, однако делать ее платежным средством внутри страны не стоит, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН.
«Говорить о том, чтобы люди уходили из криптовалюты – это примерно то же самое, что говорить: продавайте американские акции. Биржи не имеют никакого отношения к криптовалюте, это инфраструктура, где криптовалюта может даже не храниться как таковая в отдельных холодных кошельках. Если биржа рушится, то рушится биржа, а не рынок криптовалюты. Есть децентрализованные биржи, которые не могут рухнуть в принципе. Если вы ими пользуетесь, вы грамотный человек, то вам ничего не угрожает. Криптовалюта – это лучший способ трансграничных платежей. Поэтому, если вы куда-то собрались путешествовать, иметь флешку с биткоином гораздо лучше, чем иметь счет в банке», - сказал Голубовский.
ПРОГНОЗ: РЕКОРД ВМЕСТО СМЕРТИ
Голубовский отметил, что никакой «смерти» крипторынка ждать не стоит. По словам Голубовского, вопрос лишь в том, насколько человек умеет управлять активами, чтобы их не потерять.
«Ничего с криптовалютой не будет, это уже устоявшийся феномен рынка. Он всегда был достаточно волатильный, биткоин совершенно спокойно может менять свою стоимость в два раза в течение пары лет. Если посмотреть на обычные валюты, то доллар тоже за пять лет изменился в полтора раза. Рубль за десять лет упал больше, чем вдвое. Это вопрос умения управления активами. Никакой смерти крипторынка я не жду», - указал собеседник НСН.
Кроме того, эксперт объяснил, почему российские власти не хотят делать криптовалюту средством платежа. Так, если криптовалюта станет средством платежа, то компаниям будет легче уходить от налогов, также будет труднее отследить, добросовестен ли тот или иной экономический агент, подчеркнул Голубовский.
В июле сообщалось, что биткоин к концу 2024 года может подорожать до $120 тысяч. Такое мнение высказали аналитики британского банка Standard Chartered, пишет Reuters.
В Standard Chartered заявили, что сегодня майнеры тратят 100% новых биткоинов. При достижении цены в $50 тысяч они смогут продавать только 20-30% монет, полагают аналитики.
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