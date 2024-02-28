Стоимость биткоина впервые с 17 ноября 2021 года превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с 17 ноября 2021 года поднялась выше 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Binance.

«Полтора года»: Аналитик предрек конец биткоину после рекорда в 70 тысяч долларов

По состоянию на 16:25 мск 28 февраля криптовалюта подорожала до 60 879 289 долларов. Через полчаса курс биткоина до 60,39 тысячи долларов.

Отмечается, что за месяц криптовалюта подорожала более чем на 40%.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал «Радиоточке НСН», что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов.

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