Стоимость биткоина впервые с 17 ноября 2021 года превысила 60 тысяч долларов
28 февраля 202417:04
Стоимость биткоина впервые с 17 ноября 2021 года поднялась выше 60 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 16:25 мск 28 февраля криптовалюта подорожала до 60 879 289 долларов. Через полчаса курс биткоина до 60,39 тысячи долларов.
Отмечается, что за месяц криптовалюта подорожала более чем на 40%.
Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал «Радиоточке НСН», что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru