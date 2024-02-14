Стоимость биткоина превысила $51 тысячу впервые с 3 декабря 2021 года

По состоянию на 12:14 (мск) биткоин замедлил рост до 51,040 тысячи долларов. Так, последний раз стоимость биткоина была выше 51 тысячи долларов 3 декабря 2021 года.

До этого максимум 2024 года для курса биткоина составил 50,062 тысячи долларов.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН выразил уверенность, что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».

