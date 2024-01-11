«Ожидаются сюрпризы»: Запуск первых биткоин-ETF связали с поиском альтернативы доллару

Ранее Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые биржевые фонды ETF, которые отслеживают спотовую цену биткойна. Об этом говорится в письменном заявлении комиссии. Такое решение предоставит инвесторам доступ к этой криптовалюте. Биткойн будет котироваться на биржах, что даст ему возможность попасть в инвестиционные портфели наряду с акциями и облигациями. При этом на протяжении примерно десятилетия власти США отказывались одобрять фонды ETF из-за опасений по поводу манипулирования рынками. Блокчейн-консультант заявил, что указанное решение нельзя считать внезапным.

«Рынок и индустрия в целом оказались к этому готовы. Все последние пятнадцать лет (сегодня у индустрии круглая дата — именно 11 января 2009 года разработчик Хэл Финни объявил о том, что он вторым после Сатоси Накамото запустил биткойн) индустрия росла, взрослела и все плотнее интегрировалась в традиционную экономику. То, что мы видим сегодня, — это результат работы множества людей, указывающий на признание биткойна полноценным, законным активом, открывающим дорогу к еще более плотной интеграции криптовалюты в традиционную экономику. При этом сложно сказать, связано ли это событие как-то с тем, что в США могут ожидать ослабления позиции доллара, потому что здесь тяжело вывести какую-то корреляцию, не пытаясь спекулировать. Однако это решение вполне может отражать более широкий тренд диверсификации инвестиционных портфелей и поиск альтернативных хранилищ ценностей, которые не были бы связаны напрямую с традиционными фиатными валютами», — сказал Смирнов.

Собеседник НСН отметил, что такое решение позитивно скажется на перспективах биткойна.

«Принятие подобных биржевых продуктов должно существенно увеличить привлекательность криптовалюты для весьма широкого круга инвесторов, в том числе институционально. Это тот самый Adoptium, о котором представители криптовалютной индустрии так долго мечтали. Вероятнее всего, в среднесрочной перспективе мы увидим весьма серьезный приток средств в индустрию, что вполне может привести к увеличению спроса и потенциальному повышению стоимости самого биткойна. Также это поспособствует увеличению ликвидности и сделает рынок криптовалют более стабильным», — подчеркнул эксперт.

При этом исследователь криптовалют призвал соблюдать осторожность в краткосрочной перспективе.

«Как и при любых инвестициях, важно очень тщательно взвешивать все риски и текущий потенциал рынка. Он остается весьма волатильным и вполне может преподнести еще немало сюрпризов. Поэтому стоит быть готовым к возможным краткосрочным колебаниям цен в краткосрочном горизонте», — подытожил он.

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