Стоимость биткоина превысила $46 тысяч
8 января 202422:58
Стоимость биткоина в ходе торгов 8 января превысила $46 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По состоянию на 21:48 мск стоимость криптовалюты достигла $46 769. За день цена выросла на 5,83%.
Стоимость биткоина превысила $46 тысяч впервые с 4 апреля 2022 года. Аналитики полагают, что цена главной криптовалюты может вырасти до $48-53 тысяч.
По данным Bloomberg, в 2023 году биткоин опередил по доходности золото и акции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru