Стоимость биткоина превысила $46 тысяч

Стоимость биткоина в ходе торгов 8 января превысила $46 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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По состоянию на 21:48 мск стоимость криптовалюты достигла $46 769. За день цена выросла на 5,83%.

Стоимость биткоина превысила $46 тысяч впервые с 4 апреля 2022 года. Аналитики полагают, что цена главной криптовалюты может вырасти до $48-53 тысяч.

По данным Bloomberg, в 2023 году биткоин опередил по доходности золото и акции, сообщает «Радиоточка НСН».

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