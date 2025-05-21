Полиция Финляндии сняла подозрения с россиянина, задержанного в 2022 году
Центральная криминальная полиция Финляндии прекратила предварительное расследование в отношении гражданина России, задержанного в 2022 году по подозрению в несанкционированной разведывательной деятельности на юго-востоке страны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе финской полиции.
Как уточнили в ведомстве, оснований для предъявления обвинений после проведения допросов и других следственных действий не выявлено. Старший комиссар полиции Ристо Лохи заявил, что у следствия нет доказательств, подтверждающих совершение преступления, в связи с чем дело было закрыто.
Задержание произошло на границе с Россией в 2022 году. Личность мужчины и его гражданство не разглашались до завершения расследования. По данным полиции, россиянина подозревали в передаче конфиденциальной информации гражданину одной из стран Европейского союза.
Расследование велось в рамках подозрений в нарушении законодательства о разведывательной деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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