Полиция Финляндии сняла подозрения с россиянина, задержанного в 2022 году

Центральная криминальная полиция Финляндии прекратила предварительное расследование в отношении гражданина России, задержанного в 2022 году по подозрению в несанкционированной разведывательной деятельности на юго-востоке страны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе финской полиции.

Как уточнили в ведомстве, оснований для предъявления обвинений после проведения допросов и других следственных действий не выявлено. Старший комиссар полиции Ристо Лохи заявил, что у следствия нет доказательств, подтверждающих совершение преступления, в связи с чем дело было закрыто.