Полиция Финляндии сняла подозрения с россиянина, задержанного в 2022 году

Центральная криминальная полиция Финляндии прекратила предварительное расследование в отношении гражданина России, задержанного в 2022 году по подозрению в несанкционированной разведывательной деятельности на юго-востоке страны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе финской полиции.

Как уточнили в ведомстве, оснований для предъявления обвинений после проведения допросов и других следственных действий не выявлено. Старший комиссар полиции Ристо Лохи заявил, что у следствия нет доказательств, подтверждающих совершение преступления, в связи с чем дело было закрыто.

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Задержание произошло на границе с Россией в 2022 году. Личность мужчины и его гражданство не разглашались до завершения расследования. По данным полиции, россиянина подозревали в передаче конфиденциальной информации гражданину одной из стран Европейского союза.

Расследование велось в рамках подозрений в нарушении законодательства о разведывательной деятельности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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