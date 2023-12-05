Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia дала россиянам 10 дней на вывод средств

Российских пользователей казахстанской криптобиржи ATAIX Eurasia попросили до 15 декабря закрыть аккаунты и вывести оттуда средства, пишет Frank Media.

Руководство биржи назвало свое решение трудным и объяснило его санкциями Евросоюза.

Принятое решение там назвали трудным и объяснили его следованием санкциям Евросоюза. ATAIX выразила сожаление о предоставленных неудобствах.

Ранее криптобиржа Binance прекратила поддержку рублевых депозитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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