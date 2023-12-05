Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia дала россиянам 10 дней на вывод средств
5 декабря 202312:12
Российских пользователей казахстанской криптобиржи ATAIX Eurasia попросили до 15 декабря закрыть аккаунты и вывести оттуда средства, пишет Frank Media.
Руководство биржи назвало свое решение трудным и объяснило его санкциями Евросоюза.
Принятое решение там назвали трудным и объяснили его следованием санкциям Евросоюза. ATAIX выразила сожаление о предоставленных неудобствах.
Ранее криптобиржа Binance прекратила поддержку рублевых депозитов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист назвала самое выгодное время для отпуска в 2024 году
- Вильфанд: Морозы в России продлятся до конца недели
- Лифт с женщиной и ребенком сорвался в шахту на юго-западе Москвы
- СМИ: КНДР закрыла посольства в Гвинее и Сенегале
- Пенсионерка выжила после падения на рельсы в метро Москвы. Видео
- ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования
- Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia дала россиянам 10 дней на вывод средств
- Финляндия расследует поставку России 3,5 тыс. дронов в обход санкций
- Под Волгоградом полицейский грузовик столкнулся с фурой
- В Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru