Стоимость биткоина превысила $44 тысячи

Стоимость биткоина впервые с 5 апреля 2022 года превысила $44 тысячи, следует из данных торговой площадки Coindesk.

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Около 21:40 мск биткоин торговался по $44,08 тысячи. К 22:00 цена скорректировалась до $43,77 тысячи.

Эксперты связывают рост биткоина с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он сообщил о намерении приостановить ужесточение денежно-кредитной политики.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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