Стоимость биткоина превысила $44 тысячи
5 декабря 202322:58
Стоимость биткоина впервые с 5 апреля 2022 года превысила $44 тысячи, следует из данных торговой площадки Coindesk.
Около 21:40 мск биткоин торговался по $44,08 тысячи. К 22:00 цена скорректировалась до $43,77 тысячи.
Эксперты связывают рост биткоина с заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он сообщил о намерении приостановить ужесточение денежно-кредитной политики.
Криптовалютная биржа Binance 15 ноября приостановила обслуживание рублевых депозитов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работу приложения Альфа-Банка восстановили после жалоб пользователей
- «Дно бочки»: в Госдепе заявили об истощении ресурсов для помощи Украине
- Стоимость биткоина превысила $44 тысячи
- Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами
- Госдеп заявил об отказе России обменять Уилана и Гершковича
- Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях
- Создатели сериала «Слово пацана» переснимут финал первого сезона
- Над Белгородской областью перехватили и уничтожили шесть украинских дронов
- Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 28 компаний из РФ
- Глава ФБР пожаловался на большое число российских разведчиков в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru