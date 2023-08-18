Стоимость бензина Аи-95 в России превысила 70 тысяч рублей за тонну
18 августа 202314:57
Стоимость бензина Аи-95 второй день подряд обновляет ценовой рекорд В России. По итогам торгов пятницы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена топлива превысила 70 тысяч рублей за тонну, сообщает РИА Новости.
За торговый день его стоимость подорожала на 0,23%, до 70 123 рублей за тонну. Бензин Аи-92, напротив, подешевел - на 0,6%, до 62 455 рублей.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что цены на бензин в России стабилизируются после ремонтов на НПЗ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru