«Развалов не будет»: В АКОРТ поддержали идею ставить киоски возле ТЦ

Если киоски будут оформлять с соблюдением качественных стандартов, то их соседство с торговыми центрами сможет украсить городскую среду, отметил в эфире НСН Игорь Караваев. 

Размещение киосков с российскими товарами у входов в торговые центры позволит усилить эффект импульсной покупки, при этом возврата в 90-е и стихийных «развалов» рядом с магазинами уже не будет, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в продуктовых сетевых магазинах. При этом партия также поддержала идею ставить киоски с российскими товарами у входов в торговые центры. Игорь Караваев отметил, что малый бизнес выиграет от такой инициативы.

«Размещение малых форм торговли вблизи торговых центров и крупных магазинов усилит потребительскую активность в этих местах, а потому содержит хороший синергетический потенциал как для розничного бизнеса, так и для малых предпринимателей. Для обеих сторон будет усиливаться эффект импульсной покупки, когда человек отправляется в магазин за определенным набором покупок, но может увидеть интересные продукты от фермеров, или предметы одежды ручной работы, и побаловать себя или близких. Малый бизнес сможет выиграть, предложив уникальные продукты или товары, которые сложно найти в обычном магазине», - сказал Караваев.

Он отметил, что возврата в девяностые не случится, так как с того времени сильно изменились требования потребителя, качество городской среды и понимание стандартов эффективной торговли.

«Возврата в девяностые, когда у магазинов возникали стихийные «развалы» сомнительной торговли, уже не случится - с тех пор изменились требования потребителя, изменилось качество городской среды и понимание стандартов эффективной торговли, где помимо цены важна и эстетическая составляющая. При соблюдении качественных стандартов оформления мобильных торговых мест их соседство с торговыми центрами может украсить городскую среду, создать популярное в городе место для прогулки и досуга», - указал собеседник НСН.

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Кроме того, Караваев прокомментировал предложение Турчака о законодательном закреплении минимальной доли отечественной продукции в продуктовых сетевых магазинах. По его мнению, необходимости квотировать места на полках для отечественной продукции нет, поскольку торговые сети сами заинтересованы в расширении поставок российских товаров.

«Сегодня доля отечественных продовольственных товаров в торговых сетях-членах АКОРТ составляет более 90%, а в ряде категорий - таких как хлебобулочные изделия, молочные и мясные продукты - 95-99%. В прошлом году выросла доля отечественной молочной продукции, в том числе сыров, рыбной и мясной продукции, тепличных овощей и яблок. Основные направления импорта касаются алкоголя, кофе, чая, а также фруктов и овощей, которые не производятся в России. Необходимости квотировать места на полках для отечественной продукции нет, поскольку торговые сети сами заинтересованы в расширении поставок в первую очередь отечественных товаров, и их доля на полках сегодня в абсолютном большинстве», - резюмировал председатель президиума АКОРТ.

Ранее РБК сообщал, что вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным властям открыть киоски с одеждой и продуктами у входов в торговые центры и магазины. Предполагается, что такие рекомендации позволят регионам развивать продажу отечественной продукции. Помимо киосков также рекомендуется устанавливать павильоны, палатки и автолавки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Филипп Брем
ТЕГИ:РоссияТорговые Центры
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