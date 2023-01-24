«Развалов не будет»: В АКОРТ поддержали идею ставить киоски возле ТЦ

Накануне сообщалось, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в продуктовых сетевых магазинах. При этом партия также поддержала идею ставить киоски с российскими товарами у входов в торговые центры. Игорь Караваев отметил, что малый бизнес выиграет от такой инициативы.

«Размещение малых форм торговли вблизи торговых центров и крупных магазинов усилит потребительскую активность в этих местах, а потому содержит хороший синергетический потенциал как для розничного бизнеса, так и для малых предпринимателей. Для обеих сторон будет усиливаться эффект импульсной покупки, когда человек отправляется в магазин за определенным набором покупок, но может увидеть интересные продукты от фермеров, или предметы одежды ручной работы, и побаловать себя или близких. Малый бизнес сможет выиграть, предложив уникальные продукты или товары, которые сложно найти в обычном магазине», - сказал Караваев.

Он отметил, что возврата в девяностые не случится, так как с того времени сильно изменились требования потребителя, качество городской среды и понимание стандартов эффективной торговли.

«Возврата в девяностые, когда у магазинов возникали стихийные «развалы» сомнительной торговли, уже не случится - с тех пор изменились требования потребителя, изменилось качество городской среды и понимание стандартов эффективной торговли, где помимо цены важна и эстетическая составляющая. При соблюдении качественных стандартов оформления мобильных торговых мест их соседство с торговыми центрами может украсить городскую среду, создать популярное в городе место для прогулки и досуга», - указал собеседник НСН.