Стерлигов на самоизоляции занялся козьим пармезаном

Православный предприниматель в эфире НСН рассказал, как использует трудное время для расширения своего производства. 

Пандемия, объявленная из коронавируса, и самоизоляция привели к вынужденной приостановки работы большого количества компаний. Правительство приняло решение направить 2 млрд 600 млн рублей на поддержку бизнеса. Деньги пойдут на зарплаты и сохранение занятости в авиаперевозках, туризме, общепите, физкультуре, спорте, образовании.

Православный предприниматель Герман Стерлигов в эфире НСН рассказал, как выживает бизнес, который не вошел в «спасительный перечень».

«Все наши магазины давно закрыты, уже две недели как. Какой смысл продавать продукты, если в условиях той ситуации, которая сейчас создана, продукты надо не продавать, а покупать. Поэтому мы приостановили продажу своей продукции. Но мы сейчас занялись созданием пармезана и своих сыров, построили коровник, сыродельню. В планах у нас строительство козлятника, чтобы был не только коровий пармезан, но и козий» - рассказал предприниматель.

Экономист: Сейчас мы лучше готовы к кризису, чем в 2008 и 2014 годах

На вопрос, как городскому человеку защититься от заражения коронавирусом, Стерлигов поведал, что он прекратил всяческое общение с врачами, так как они много общаются с зараженными людьми и сами становятся передатчиками болезни.

«Врачей нельзя запускать на свою территорию, они главные разносчики заразы», - изложил свои опасения Стерлигов.

Ранее НСН предоставила слово гендиректору Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественному омбудсмену Виктору Ермакову, предложившему меры по спасению среднего и малого бизнеса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Герман СтерлиговПандемияСыр