Стерлигов на самоизоляции занялся козьим пармезаном

Пандемия, объявленная из коронавируса, и самоизоляция привели к вынужденной приостановки работы большого количества компаний. Правительство приняло решение направить 2 млрд 600 млн рублей на поддержку бизнеса. Деньги пойдут на зарплаты и сохранение занятости в авиаперевозках, туризме, общепите, физкультуре, спорте, образовании.

Православный предприниматель Герман Стерлигов в эфире НСН рассказал, как выживает бизнес, который не вошел в «спасительный перечень».

«Все наши магазины давно закрыты, уже две недели как. Какой смысл продавать продукты, если в условиях той ситуации, которая сейчас создана, продукты надо не продавать, а покупать. Поэтому мы приостановили продажу своей продукции. Но мы сейчас занялись созданием пармезана и своих сыров, построили коровник, сыродельню. В планах у нас строительство козлятника, чтобы был не только коровий пармезан, но и козий» - рассказал предприниматель.