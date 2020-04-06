Стерлигов на самоизоляции занялся козьим пармезаном
Православный предприниматель в эфире НСН рассказал, как использует трудное время для расширения своего производства.
Пандемия, объявленная из коронавируса, и самоизоляция привели к вынужденной приостановки работы большого количества компаний. Правительство приняло решение направить 2 млрд 600 млн рублей на поддержку бизнеса. Деньги пойдут на зарплаты и сохранение занятости в авиаперевозках, туризме, общепите, физкультуре, спорте, образовании.
Православный предприниматель Герман Стерлигов в эфире НСН рассказал, как выживает бизнес, который не вошел в «спасительный перечень».
«Все наши магазины давно закрыты, уже две недели как. Какой смысл продавать продукты, если в условиях той ситуации, которая сейчас создана, продукты надо не продавать, а покупать. Поэтому мы приостановили продажу своей продукции. Но мы сейчас занялись созданием пармезана и своих сыров, построили коровник, сыродельню. В планах у нас строительство козлятника, чтобы был не только коровий пармезан, но и козий» - рассказал предприниматель.
На вопрос, как городскому человеку защититься от заражения коронавирусом, Стерлигов поведал, что он прекратил всяческое общение с врачами, так как они много общаются с зараженными людьми и сами становятся передатчиками болезни.
«Врачей нельзя запускать на свою территорию, они главные разносчики заразы», - изложил свои опасения Стерлигов.
Ранее НСН предоставила слово гендиректору Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественному омбудсмену Виктору Ермакову, предложившему меры по спасению среднего и малого бизнеса.
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