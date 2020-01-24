Ставки учителей вырастут в два раза

Базовый оклад учителей могут повысить с 30% до 70%. С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишут «Известия». По словам сенатора Валерия Маркова, это потребует дополнительного финфнсирования сферы образования, зато никто уже не сможет «играть» выплатами учителей.