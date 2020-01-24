Ставки учителей вырастут в два раза

24 января 202008:40

Базовый оклад учителей могут повысить с 30% до 70%. С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пишут «Известия». По словам сенатора Валерия Маркова, это потребует дополнительного финфнсирования сферы образования, зато никто уже не сможет «играть» выплатами учителей.

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Сенаторы отмечают, что в 70% регионов базовые должностные оклады учителей находятся ниже уровня МРОТ, отмечает Ura.ru.

Идею изменения системы оплаты труда педагогов ранее поддержал российский президент Владимир Путин, сообщает РИА ФАН.

Ранее педагоги и политики в эфире НСН оценили систему единого стандарта структуры оплаты труда учителей. Оценивая плюсы, указывают на безусловные минусы. В частности, глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов считает идею вполне разумной.

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ФОТО: pixabay.com
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