Ставка по ипотеке в Сбербанке выросла до 18,6%

Таким образом, ставка возрастет до 18,6%. Ипотечные ставки в рамках программ господдержки остаются на текущем уровне.

Повышение связано с ростом ключевой ставки Центробанка РФ.

Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых с целью «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

