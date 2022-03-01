Ставка по ипотеке в Сбербанке выросла до 18,6%

Сбербанк с 1 марта увеличивает ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентного пункта, сообщает ТАСС.

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Таким образом, ставка возрастет до 18,6%. Ипотечные ставки в рамках программ господдержки остаются на текущем уровне.

Повышение связано с ростом ключевой ставки Центробанка РФ.

Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых с целью «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖильеИпотекаСбербанк
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