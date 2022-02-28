Путин поручил сохранить ставки по кредитам

По его словам, такую задачу глава государства поставил в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%», - отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что глава Сбербанка Герман Греф участия в совещании не принимал.

Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых с целью «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».