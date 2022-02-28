Путин поручил сохранить ставки по кредитам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил сохранить ставки по кредитам на том уровне, который был указан в договорах, сообщает ТАСС.

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По его словам, такую задачу глава государства поставил в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%», - отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что глава Сбербанка Герман Греф участия в совещании не принимал.

Ранее Центробанк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых с целью «обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаКредитыДмитрий ПесковВладимир Путин
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