Статистика: Конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в $285 млрд
Конфискация российских замороженных активов может обойтись Западу в $285 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные статданные стран.
По данным источника, объем прямых инвестиций ЕС, стран «Большой семерки» (G7), а также Австралии, Швейцарии и Норвегии в экономику России на конец 2023 года достиг $285 млрд. Отмечается, что самыми крупными инвесторами среди государств G7 были США, так как их активы в РФ достигали около $7,7 млрд.
Издание пишет, что страны ЕС и G7 планируют изымать доходы от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине в размере $50 млрд.
В итоговом документе саммита ЕС, который 20 марта подписали 26 из 27 государств сообщества, говорилось, что Евросоюз продолжит удерживать замороженные активы РФ, и они должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока не завершится украинский конфликт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров заявил, что у его сына нет незаслуженных наград
- Пропавшего судью нашли мертвым в Иркутске
- В Подмосковье на парковке в Путилково произошел пожар
- Максим Фадеев назвал своих фаворитов «Интервидения-2025»
- Статистика: Конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в $285 млрд
- В Ленобласти в результате атаки БПЛА ВСУ загорелся завод КИНЕФ
- Памфилова: На выборах разного уровня проголосовали 16 млн избирателей
- Дрозденко: В Ленобласти сошел с рельсов грузовой состав
- Путин наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Фигуранту дела о мошенничестве в отношении семьи Олега Газманова предъявили обвинения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru