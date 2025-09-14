Статистика: Конфискация замороженных активов РФ обойдется Западу в $285 млрд

Конфискация российских замороженных активов может обойтись Западу в $285 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные статданные стран.

По данным источника, объем прямых инвестиций ЕС, стран «Большой семерки» (G7), а также Австралии, Швейцарии и Норвегии в экономику России на конец 2023 года достиг $285 млрд. Отмечается, что самыми крупными инвесторами среди государств G7 были США, так как их активы в РФ достигали около $7,7 млрд.