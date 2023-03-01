«Старое нечем заменить»: В регионах снизилась скорость мобильного интернета

Накануне сообщалось, что в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом свидетельствует отчет TelecomDaily. Ящук отметил, что все российские регионы необходимо перевести на 4G для быстрой скорости интернета.

«Оборудование имеет свойство выходить их строя, ломаться, на него необходимы постоянно комплектующие. В части того, что регионы строят сети меньше, чем Москва за прошедший год, я бы не сказал, что эта тенденция такова. Москва также не строит, как и регионы. Я бы даже сказал, что в регионах, наоборот, больше развития. Но ввиду того, что оборудование там установлено более старого образца, соответственно, качество сети будет снижаться. Москва и крупные регионы России переведены в основном на 4G и плотность покрытия территорий достаточно высока. В остальных регионах эта плотность низкая», - сказал аналитик.

Он также рассказал, что у России имеются проблемы с поставками телекоммуникационного оборудования. По словам эксперта, российские производители разрабатывают оборудование и тестируют, но аналогов оборудованию Nokia, Ericsson и Huawei пока не создали.