«Старое нечем заменить»: В регионах снизилась скорость мобильного интернета

Регионы строят больше телекоммуникационных сетей, чем Москва, но у них нет современного оборудования, отметил в эфире НСН Игорь Ящук. 

Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась, так как в городах установлено оборудование старого образца, в Москве и крупных регионах такой проблемы нет, так как они переведены на 4G, рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук в разговоре с НСН.

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Накануне сообщалось, что в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года скорость мобильного интернета в регионах России, за исключением Москвы, снизилась в среднем на 7% — до 18,3 Мбит/с. Об этом свидетельствует отчет TelecomDaily. Ящук отметил, что все российские регионы необходимо перевести на 4G для быстрой скорости интернета.

«Оборудование имеет свойство выходить их строя, ломаться, на него необходимы постоянно комплектующие. В части того, что регионы строят сети меньше, чем Москва за прошедший год, я бы не сказал, что эта тенденция такова. Москва также не строит, как и регионы. Я бы даже сказал, что в регионах, наоборот, больше развития. Но ввиду того, что оборудование там установлено более старого образца, соответственно, качество сети будет снижаться. Москва и крупные регионы России переведены в основном на 4G и плотность покрытия территорий достаточно высока. В остальных регионах эта плотность низкая», - сказал аналитик.

Он также рассказал, что у России имеются проблемы с поставками телекоммуникационного оборудования. По словам эксперта, российские производители разрабатывают оборудование и тестируют, но аналогов оборудованию Nokia, Ericsson и Huawei пока не создали.

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«На текущий момент с таким оборудованием у нас есть проблемы по поставкам. Внутренних производителей, которые могли бы выйти полноценно, мы по-прежнему не слышим. Насколько я знаю, по аналогу Nokia, Ericsson и Huawei нет. При этом оборудование разрабатывается, тестируется и предлагается операторам. Они в свою очередь смотрят на его технические характеристики и выдают обратно предложения производителям с просьбами доработки», - резюмировал Ящук.

Крупнейшими европейскими поставщиками оборудования для сетей мобильной связи в России традиционно были шведская Ericsson и финская Nokia. Как ранее уточняли источники «Коммерсанта» на рынке, доля Nokia примерно равна 30–40%, доля Ericsson — около 20%, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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