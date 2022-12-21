СМИ: мобильная связь и интернет станут хуже в России в 2023 году

После ухода из России компаний, производящих телекоммуникационное оборудование, таких как как Nokia и Ericsson, могут возникнуть проблемы с обслуживанием мобильных сетей в стране, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, операторы мобильной связи потеряют возможность обновлять и исправлять программное обеспечение, а также столкнутся с дефицитом деталей.

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Это, в свою очередь, приведет к более медленной загрузке контента и более частым отсутствием соединения во время вызовов.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что рынок смартфонов практически не заметит ухода Huawei из России, а вот потеря базовых станций китайского производителя серьезно ударит по развитию связи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитСотовые ОператорыСмартфоныМобильная Связь
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