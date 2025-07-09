В России предложили повысить налог на машины старше 15 лет

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, предусматривающий повышение транспортного налога для автомобилей старше 15 лет. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Подщеколдин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, возраст машины, с которого может применяться повышенный налог, еще обсуждается — рассматриваются варианты от 15 до 20 лет. Предполагается, что повышение будет умеренным: например, с 10 до 15 тысяч рублей в год. Одновременно с этим планируется внедрение программы утилизации: владельцам старых машин смогут предложить компенсацию в размере 300-400 тысяч рублей, которую можно будет направить на покупку нового автомобиля.