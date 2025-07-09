В России предложили повысить налог на машины старше 15 лет
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, предусматривающий повышение транспортного налога для автомобилей старше 15 лет. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Подщеколдин в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, возраст машины, с которого может применяться повышенный налог, еще обсуждается — рассматриваются варианты от 15 до 20 лет. Предполагается, что повышение будет умеренным: например, с 10 до 15 тысяч рублей в год. Одновременно с этим планируется внедрение программы утилизации: владельцам старых машин смогут предложить компенсацию в размере 300-400 тысяч рублей, которую можно будет направить на покупку нового автомобиля.
Также в инициативу может быть включено требование проходить техосмотр дважды в год для транспортных средств большого возраста. Подщеколдин отметил, что сейчас средний возраст автопарка в России превышает 15,5 лет, а еще пять лет назад составлял 13,5 года. По его оценке, если тенденция сохранится, через несколько лет средний возраст машин достигнет 20 лет.
Глава РОАД добавил, что, несмотря на действующий утилизационный сбор, по которому в прошлом году в бюджет поступило более одного триллиона рублей, полноценной программы утилизации автомобилей в стране до сих пор нет. Разработка нового законопроекта, по его словам, направлена на ускоренное обновление автопарка и повышение его экологической и технической надежности, передает «Радиоточка НСН».
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