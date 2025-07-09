Суд рассмотрит заочный арест основательницы «Медузы» Галины Тимченко

Следственные органы обратились в Черемушкинский районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте основательницы издания «Медуза» (Минюст признал иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (внесена в реестр иноагентов). Информация об этом содержится в судебной картотеке.

В мае в отношении Тимченко было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (организация деятельности нежелательной на территории РФ организации).

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По данным следствия, в сентябре 2024 года и марте 2025 года она разместила видеозаписи, которые, по мнению правоохранительных органов, были направлены на формирование протестных настроений и побуждение граждан к участию в деятельности структуры, признанной в России нежелательной.

С июня Тимченко находится в розыске по линии МВД. Ведомство ранее подтвердило, что она покинула пределы страны и не возвращалась в Россию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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