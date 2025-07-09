Суд рассмотрит заочный арест основательницы «Медузы» Галины Тимченко

Следственные органы обратились в Черемушкинский районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте основательницы издания «Медуза» (Минюст признал иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (внесена в реестр иноагентов). Информация об этом содержится в судебной картотеке.

В мае в отношении Тимченко было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (организация деятельности нежелательной на территории РФ организации).