Суд рассмотрит заочный арест основательницы «Медузы» Галины Тимченко
Следственные органы обратились в Черемушкинский районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте основательницы издания «Медуза» (Минюст признал иностранным агентом и нежелательной организацией) Галины Тимченко (внесена в реестр иноагентов). Информация об этом содержится в судебной картотеке.
В мае в отношении Тимченко было возбуждено уголовное дело по ст. 284.1 УК (организация деятельности нежелательной на территории РФ организации).
По данным следствия, в сентябре 2024 года и марте 2025 года она разместила видеозаписи, которые, по мнению правоохранительных органов, были направлены на формирование протестных настроений и побуждение граждан к участию в деятельности структуры, признанной в России нежелательной.
С июня Тимченко находится в розыске по линии МВД. Ведомство ранее подтвердило, что она покинула пределы страны и не возвращалась в Россию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Саранча и перекупщики: Автодилеры призвали ужесточить правила ввоза авто в Россию
- Суд рассмотрит заочный арест основательницы «Медузы» Галины Тимченко
- СМИ: В ЕК лишили аккредитации переводчицу за запись встречи с Зеленским
- СМИ: Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России
- Орбан назвал Зеленского комиком, играющим роль президента
- Чебубу и экологичность: Российским кутюрье предрекли модный пьедестал
- Россия ограничила ввоз молочной продукции двух компаний из Азербайджана
- «Дороже, чем в Сочи»: Открытие аэропорта не привлечет туристов в Геленджик
- «Добавит оптимизма»: В АТОР рассказали о плючах открытия аэропорта Геленджика
- Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274 человек