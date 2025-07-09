Уступает лишь Counter-Strike: Как Dota 2 завоевала любовь россиян
В России Dota 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, уступая лишь Counter-Strike, сказал НСН Кирилл Копытин.
Сегодня Dota 2 остается одной из самых популярных игр в России, уступая лишь Counter-Strike, сказал в эфире НСН организатор Московской школьной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», бывший профессиональный игрок в Dota 2 Кирилл Копытин.
Сегодня 12 лет исполняется Dota 2. Это игра, влияние которой сложно переоценить, а само слово Dota хорошо знакомо даже далеким от гейминга людям. Копытин отметил, что разработчики игры не особо заинтересованы в ее развитии.
«В настоящее время Dota 2 входит в топ-10 киберспортивных дисциплин, занимая пятое-шестое место. Это связано с недостаточной заинтересованностью разработчиков в развитии игры. На данный момент Dota 2 существует в основном за счёт своей былой популярности. В России Dota 2 является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, уступая лишь Counter-Strike», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Dota 2 не является сложной игрой, а киберспортивные турниры по ней приносят огромные призовые победителям.
«Крупные киберспортивные турниры, по призовым на 2025 год, включают в себя The International, ESL и Riyadh Masters. С точки зрения престижа, данные турниры также являются значимыми. Популярность Dota 2 обусловлена успехом её предшественницы — Dota 1, которая, в свою очередь, стала популярной благодаря своей основе на базе Warcraft III, являвшегося одним из хитов своего времени. Особенности Dota 2 заключаются в её относительной простоте по сравнению с другими стратегическими играми, такими как StarCraft, при этом она обладает высокой соревновательностью и вариативностью, что делает каждую игру уникальной. Регулярные крупные обновления также способствуют поддержанию интереса к игре», - заключил эксперт.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о водяных, лешиях и нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии.
Горячие новости
- Уступает лишь Counter-Strike: Как Dota 2 завоевала любовь россиян
- Путин освободил Михаила Богданова от должностей в МИД и администрации
- Режиссер рассказал о съемках Артемия Лебедева в фильме ужасов «Мора»
- Трамп заявил о нехватке Patriot и высоких расходах на помощь Украине
- Количество пиратского кино назвали индикатором оценки экономики
- «Снежная королева» Такшина объяснила, чем Баба-яга лучше Голливуда
- В России предложили повысить налог на машины старше 15 лет
- Юра Борисов сыграет Илью Суцкевера в фильме о кризисе в OpenAI
- «Оставляют выжженную землю»: Глава ГК «Автодом» сравнил китайских автодилеров с саранчой
- Суд рассмотрит заочный арест основательницы «Медузы» Галины Тимченко