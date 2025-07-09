По его словам, Dota 2 не является сложной игрой, а киберспортивные турниры по ней приносят огромные призовые победителям.

«Крупные киберспортивные турниры, по призовым на 2025 год, включают в себя The International, ESL и Riyadh Masters. С точки зрения престижа, данные турниры также являются значимыми. Популярность Dota 2 обусловлена успехом её предшественницы — Dota 1, которая, в свою очередь, стала популярной благодаря своей основе на базе Warcraft III, являвшегося одним из хитов своего времени. Особенности Dota 2 заключаются в её относительной простоте по сравнению с другими стратегическими играми, такими как StarCraft, при этом она обладает высокой соревновательностью и вариативностью, что делает каждую игру уникальной. Регулярные крупные обновления также способствуют поддержанию интереса к игре», - заключил эксперт.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о водяных, лешиях и нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии.

