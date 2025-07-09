Он также отдельно выразил благодарность Хофманните за то, что она выдержала физически непростые съемки.



«У нас еще снялась Хофманнита. Не уверен, что это ее дебют. У нее уже была роль в фильме, но, я думаю, что наш фильм выйдет раньше. Ей отдельно мой низкий поклон. У нее были физически трудные сцены: очень много бега по лесу в обуви на платформе, падения, ледяная вода. Не обошлось без ссадин и легких травм. Но она все выдержала и выдала перформанс, чем влюбила в себя всю съемочную группу. Думаю, зрители, знакомые с ней, приятно удивятся, увидев ее сцены», - рассказал режиссер.

По его словам, точная дата релиза проекта пока неизвестна, однако премьера ожидается осенью.



«Фильм готов, мы все ждем точных дат премьеры. Предположительно, осенью этого года», - заключил Тигулев.

Ранее ведущий тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев заявил НСН, что второй сезон сериала «Фишер» станет продолжением пугающего аттракциона, однако на документальность в чистом виде зрителю рассчитывать не стоит.

