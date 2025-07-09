Режиссер рассказал о съемках Артемия Лебедева в фильме ужасов «Мора»

Режиссер фильма «Мора» Даниил Тигулев заявил НСН, что кинолента уже готова, а премьера состоится осенью.

Режиссер фильма ужасов «Мора» Даниил Тигулев рассказал НСН о работе на площадке с Артемием Лебедевым и раскрыл ориентировочные сроки релиза проекта.

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«Мора» - мистическая история о зумерах. По сюжету молодой блогер Даня приезжает в глушь, чтобы снять видео о древних языческих культах. Вместе с друзьями он посещает этнографический музей, а затем отправляется на вечеринку у озера. Веселье заканчивается, когда начинают исчезать люди, и в лесу появляется загадочный Мельник. В актерский каст также вошли: Анна Михеева (Хофманнита), Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева и Анна Помысухина. Тигулев признался, что «Мора» стала его первым полнометражным художественным фильмом.

«Это мой первый полнометражный художественный фильм. Мы изначально хотели снять ужасы - классический жанровый слэшер, где группа юных ребят едет на отдых и попадает в западню. Зумеры - это просто часть этой формулы. Для Артемия это не дебют в кино. У него уже есть роль в фильме «Я съем твою собаку». С Артемием работалось отлично. На самом деле, как с любым известным и востребованным человеком - все четко по плану, без лишних разговоров и задержек. Он очень приятный человек. Был рад познакомиться с ним при таких обстоятельствах. Не буду раскрывать никаких подробностей его роли - все увидите в фильме», - сказал собеседник НСН.
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Он также отдельно выразил благодарность Хофманните за то, что она выдержала физически непростые съемки.

«У нас еще снялась Хофманнита. Не уверен, что это ее дебют. У нее уже была роль в фильме, но, я думаю, что наш фильм выйдет раньше. Ей отдельно мой низкий поклон. У нее были физически трудные сцены: очень много бега по лесу в обуви на платформе, падения, ледяная вода. Не обошлось без ссадин и легких травм. Но она все выдержала и выдала перформанс, чем влюбила в себя всю съемочную группу. Думаю, зрители, знакомые с ней, приятно удивятся, увидев ее сцены», - рассказал режиссер.

По его словам, точная дата релиза проекта пока неизвестна, однако премьера ожидается осенью.

«Фильм готов, мы все ждем точных дат премьеры. Предположительно, осенью этого года», - заключил Тигулев.

Ранее ведущий тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Дмитрий Лебедев заявил НСН, что второй сезон сериала «Фишер» станет продолжением пугающего аттракциона, однако на документальность в чистом виде зрителю рассчитывать не стоит.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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