Путин освободил Михаила Богданова от должностей в МИД и администрации
Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Михаила Богданова от двух занимаемых им должностей — заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Согласно указам, решения вступают в силу с момента подписания. Причины кадровых изменений в документах не уточняются.
Богданов занимал пост замглавы МИД с июня 2011 года, курируя в том числе ближневосточное направление.
В 2014 году он был дополнительно назначен специальным представителем президента, отвечающим за отношения с государствами Ближнего Востока и Африки, передает «Радиоточка НСН».
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