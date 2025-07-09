Путин освободил Михаила Богданова от должностей в МИД и администрации

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Михаила Богданова от двух занимаемых им должностей — заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно указам, решения вступают в силу с момента подписания. Причины кадровых изменений в документах не уточняются.

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Богданов занимал пост замглавы МИД с июня 2011 года, курируя в том числе ближневосточное направление.

В 2014 году он был дополнительно назначен специальным представителем президента, отвечающим за отношения с государствами Ближнего Востока и Африки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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