Путин освободил Михаила Богданова от должностей в МИД и администрации

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Михаила Богданова от двух занимаемых им должностей — заместителя министра иностранных дел РФ и специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно указам, решения вступают в силу с момента подписания. Причины кадровых изменений в документах не уточняются.