Названы регионы России с самыми высокими зарплатами школьных учителей
Федеральная служба государственной статистики назвала регионы, в которых учителя получать самую высокую зарплату. Лидерами рейтинга оказались школы Чукотки. Здесь зарплата учитилей составляет более 99 тысяч рублей. На втором и третьем месте оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Москва. Здесь педагоги зарабатывают 97 530 и 97 282 тысячи рублей соответственно, сообщает Ura.ru.
Напротив, самые низкие зарплаты оказались у учителей в Северной Осетии. Там педагоги получают около 22 тысяч.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН отметил, что сейчас негативное восприятие профессии учителя наблюдается именно у взрослого поколения.
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