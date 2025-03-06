«Стало невыгодно!»: Банки завышают первоначальные взносы по семейной ипотеке

Льготная семейная ипотека на фоне высокой ключевой ставки стала обходиться государству слишком дорого, банкам сокращают субсидирование, а они завышают размер первоначальных взносов, заявил НСН директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки: это одно из поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля, пишет РБК. Рассматривается вариант расширения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет (сейчас по условиям льготной программы под 6% ребенку должно быть не больше 6 лет). При этом сегодня некоторые банки в Москве требуют первоначальный взнос от 40% на кредит не меньше 10 млн и не больше 12 млн рублей, крупные банки заявки на семейную ипотеку в большинстве случаев не одобряют. Лопатин призвал сначала разобраться с лимитами в целом.