«Стало невыгодно!»: Банки завышают первоначальные взносы по семейной ипотеке
Егор Лопатин заявил НСН, что семейная ипотека сегодня доступна не всем не из-за возраста ребенка, а из-за условий, которые устанавливают банки.
Льготная семейная ипотека на фоне высокой ключевой ставки стала обходиться государству слишком дорого, банкам сокращают субсидирование, а они завышают размер первоначальных взносов, заявил НСН директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки: это одно из поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля, пишет РБК. Рассматривается вариант расширения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет (сейчас по условиям льготной программы под 6% ребенку должно быть не больше 6 лет). При этом сегодня некоторые банки в Москве требуют первоначальный взнос от 40% на кредит не меньше 10 млн и не больше 12 млн рублей, крупные банки заявки на семейную ипотеку в большинстве случаев не одобряют. Лопатин призвал сначала разобраться с лимитами в целом.
«Семейная ипотека сегодня не всем доступна не из-за возраста ребенка, семейную ипотеку стало не очень просто брать. Основная причина в том, что лимитов не хватает. А еще в прошлом году банкам это стало невыгодно, потому что уменьшилась субсидия, которая возвращает разницу ставки. Это уменьшает процент дохода банков, субсидируют мало. С этим связаны высокие первоначальные взносы. Не могу сказать, что это повсеместная история для каждого банка, найти (одобряющий ипотеку банк. - прим. НСН) можно. Но история с высоким первоначальным взносом – это довольно частая проблема, в большинстве банков такое наблюдается. Возможно, если этот вопрос поднимается, будут дискуссии и на тему увеличения лимитов. Плюс ключевая ставка когда-то пойдет вниз, банкам могут вернуть субсидирование. Тогда этот продукт станет более доступным. Без этого расширение ипотеки ситуацию не изменит», - отметил он.
По его словам, рынок ипотеки в январе рухнул до минимальных значений.
«Ситуация с ипотекой в целом такая, что в январе очень небольшие выдачи, ниже прогнозов. Застройщики на первичном рынке ушли в рассрочки, рынок ипотеки в январе был на уровне 130 миллиардов рублей. Таких цифр не было уже очень давно. Именно льготные программы должны были вытащить этот рынок, но этого не произошло», - заключил собеседник НСН.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что никаких лимитов для семейной ипотеки быть не должно. Российский лидер назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Он обещал проверить этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».
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