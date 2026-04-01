Аналитик Юшков допустил дефицит топлива на мировом рынке
Цена на нефть в 200 долларов не выгодна России в долгосрочной перспективе, заявил НСН Игорь Юшков.
При условии роста цен на нефть до 200 долларов не все страны смогут позволить себе закупки, что чревато реальным дефицитом топлива, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Белый дом допускает рост цен на нефть до $200 за баррель, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, Дональд Трамп получил сведения от Минфина и крупных энергетических компаний о различных сценариях развития цен, включая и самые негативные. Один из собеседников Politico из энергетической отрасли описал сложившуюся ситуацию как «режим полной мобилизации». Юшков раскрыл последствия таких цен.
«Любые потребители в таком случае пострадают, даже не так важно, у кого вы покупаете нефть. Американцы, например, больше всего нефти у Канады берут, европейцы – у норвежцев много берут. Но цена на нефть определяется на бирже глобально, любая нефть в таком случае подорожает. Конечно, больше всего пострадают развивающиеся страны, у которых нет финансовой подушки, чтобы какое-то время держаться. Они быстрее столкнутся с физическим дефицитом. Это уже не просто экономический кризис, это дефицит топлива», - пояснил он.
При этом Юшков добавил, что для России такие шоковые цены невыгодны в долгосрочной перспективе.
«Производителям тоже такая дорогая нефть не нужна, даже нам. Это невыгодно. В какой-то очень краткосрочный момент ты заработаешь побольше денег, но из-за снижения потребления в долгосрочной перспективе это проигрыш. Потом рынку очень долго надо будет восстанавливаться, рынок сбыта уменьшится. Для нас нынешняя цена около 100 долларов за баррель вполне достаточна. Главное, чтобы цена держалась долго. Для нас важен не размер цены, а время», - добавил он.
Цены на нефть из-за конфликта вокруг Ирана продолжат расти, но после открытия Ормузского пролива они снизятся до уровня в 80-90 долларов за баррель, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
