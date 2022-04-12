Стало известно, по кому ударит снижение ВВП РФ

Снижение ВВП России ударит по сфере услуг, ретейлерам, а также по компаниям, работающим с зарубежными партнерами, и фирмам, которые используют иностранные комплектующие. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на кандидата экономических наук Николая Кульбака.

Он также считает, что простые граждане в первую очередь столкнутся с ростом цен, так как, по его словам, это не будет компенсировано государством. Кульбака отметил, что Россия входит в период длительного кризиса, из которого потом будет выходить десять лет.

При этом, по мнению экономиста, не следует ожидать снижения ВВП на 30%, но уменьшение показателя на более чем на 10% вполне реально.

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Кульбака добавил, что благодаря рыночной экономике в России не будет наблюдаться дефицита продовольствия и других товаров, хотя ассортимент на полках сократится. В то же время, заметил он, это будет продолжаться, если государство не начнет регулировать цены.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей.

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ФОТО: pixabay.com//Andrew Khoroshavin
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