Стало известно, по кому ударит снижение ВВП РФ
Снижение ВВП России ударит по сфере услуг, ретейлерам, а также по компаниям, работающим с зарубежными партнерами, и фирмам, которые используют иностранные комплектующие. Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на кандидата экономических наук Николая Кульбака.
Он также считает, что простые граждане в первую очередь столкнутся с ростом цен, так как, по его словам, это не будет компенсировано государством. Кульбака отметил, что Россия входит в период длительного кризиса, из которого потом будет выходить десять лет.
При этом, по мнению экономиста, не следует ожидать снижения ВВП на 30%, но уменьшение показателя на более чем на 10% вполне реально.
Кульбака добавил, что благодаря рыночной экономике в России не будет наблюдаться дефицита продовольствия и других товаров, хотя ассортимент на полках сократится. В то же время, заметил он, это будет продолжаться, если государство не начнет регулировать цены.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей.
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