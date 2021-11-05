Стало известно о подорожании овощей и молока к Новому году

В октябре стоимость фруктов и овощей выросла на 8,65%. Стоимость остальных продуктов тоже увеличилась. По словам эксперта, рост стоимости овощей предотвратить невозможно, так как это скоропортящаяся продукция.

«Поэтому здесь надо просто внимательно смотреть, что будет происходить с ценами и какой рацион у вас будет на Новый год. Этот тот риск, который всегда с нами. Это наш с вами праздник!» — заявил экономист.

По словам Масленникова, текущее подорожание связано с тем, что предыдущий урожай начал заканчиваться и произошли «провалы в логистике». «Молочная продукция к Новому году подорожает, по разным оценкам, на 7-15%. В начале ноября могут подорожать мясо и мясные продукты, но к Новому году их стоимость стабилизируется», - отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, мировые цены на еду показали рекордный рост. Они превысили показатель 2011 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

