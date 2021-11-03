Месячная инфляция в октябре подскочила в России до 1,1%

Инфляция в России в октябре ускорилась до 1,11% в месячном выражении с 0,60% в сентябре. Она впервые стала больше единицы с начала года, информирует Федеральная служба государственной статистики.

За 10 месяцев текущего года цены выросли на 6,49%. Причём за январь-октябрь прошлого года рост цен был значительно ниже - 3,32%. Исходя из недельных данным Росстата, на 1 ноября инфляция с начала года равнялась 6,52%.

Рост цен в октябре оказалась больше предположений аналитиков - консенсус-прогноз экономистов на это месяц, подготовленный «Интерфаксом» составлял 1%.

В годовом выражении инфляция в октябре 2021 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,13%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, в октябре составил 100,85% против 100,46% в том же месяце 2020 года.

Продукты питания в октябре подорожали на 2,17% (в годовом сравнении на 10,89%) на фоне скачка цен на овощи и фрукты на 8,65% (в годовом выражении на 25,6%). Цены на непродовольственные товары прибавили 0,78% (в годовом сравнении на 8,17%). Больше всего цены подскочили на строительные материалы - на 25,8%.

