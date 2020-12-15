Стало известно, насколько подорожал за год сахар и подсолнечное масло
Средний чек на покупку подсолнечного масла в России за год вырос более, чем на треть, сахара – более, чем в полтора раза. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
В Москве по подсолнечному маслу чек вырос на 39%, по сахару - на 79%.
Аналитики отмечают, что средний чек покупки сахара-песка за 13 декабря этого года в России составил 55 рублей, что на 62% выше, чем в прошлом году (34 рубля). При этом средний чек по подсолнечному маслу на 36% выше 2019 года, он составил 103 рубля (против 76 рублей годом ранее), сообщает РИА Новости.
Также эксперты заявили, что заметно - на 30% с 50 до 65 рублей - подорожала с прошлого года гречка.
Ранее сообщалось, что цены на подсолнечное масло и сахарный песок могут заморозить на три месяца. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов считает, что это не приведет к дефициту социально значимых товаров, передает РИА ФАН.
Экс-глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин в эфире НСН оценил слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что цены на продукты растут из-за высоких процентов по кредитам для фермеров.
«Вообще у Минсельхоза есть несколько программ кредитования, которые снижают процент. Высокий процент будет, если взять кредит, не ознакомившись с разными предложениями. Конечно, низкий процент интереснее для аграрного сектора, но также надо соблюсти интересы и финансового сектора», - отметил он.
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