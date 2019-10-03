Рано радовались. Киев завел себя в тупик в переговорах по газу
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в интервью НСН, что Киеву нечем давить на Россию в переговорах по транзиту газа.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить с Киевом контракт на поставку газа, если стороны не подпишут новый договор. В Кремле не исключили, что украинские власти попросту не успеют прийти к соглашению с Россией из-за внутренних политических и законодательных процедур. По словам Путина, если договор не будет заключен до конца года, Москва будет готова «работать в рамках европейского законодательства».
Предложение Украины подписать 10-летний контракт на транзит большого объема газа Россию не устроит. Об этом в эфире НСН заявил экономист Александр Дудчак.
«Украина предлагает условия, которые вряд ли устроят Россию. Они хотят гарантированные объемы прокачки на долгосрочный период. Объемы достаточно большие, для России в этом особого смысла нет. Украина потеряла время. Они должны были назначить компанию-оператора, которая вела бы эти дела в соответствии с европейским законодательством. На год – ожидаемое предложение, об этом российская сторона говорила и раньше», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что договориться на своих условиях Украина не сможет априори, как минимум, пока «Нафтогаз» не откажется от компенсации в 2,56 млрд долларов – эту сумму «Газпром» обязал выплатить Стокгольмский арбитраж.
«До сих пор Украины претендует на какие-то необоснованные космические суммы в международных судах, что не способствует выработке какого-то компромиссного решения. В таких условиях вариант с подписанием соглашения на год – вполне логичен. Украина сама к этому привела. Там долгое время делили шкуру неубитого медведя - руководители "Нафтгаза" получали премии с неполученных компенсаций (от России). Украинские налогоплательщики, конечно, вполне могут возмущаться подобным поведением, когда миллионные суммы списываются. Видимо, было интереснее тратить незаработанное», – заключил эксперт.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, почему потеря газового транзита станет для Киева настоящей катастрофой.
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