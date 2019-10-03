Рано радовались. Киев завел себя в тупик в переговорах по газу

3 октября 201912:27
Константин Иванов

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в интервью НСН, что Киеву нечем давить на Россию в переговорах по транзиту газа. 

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить с Киевом контракт на поставку газа, если стороны не подпишут новый договор. В Кремле не исключили, что украинские власти попросту не успеют прийти к соглашению с Россией из-за внутренних политических и законодательных процедур. По словам Путина, если договор не будет заключен до конца года, Москва будет готова «работать в рамках европейского законодательства».

Предложение Украины подписать 10-летний контракт на транзит большого объема газа Россию не устроит. Об этом в эфире НСН заявил экономист Александр Дудчак.

«Нафтогаз» променял тёплую зиму на премии

«Украина предлагает условия, которые вряд ли устроят Россию. Они хотят гарантированные объемы прокачки на долгосрочный период. Объемы достаточно большие, для России в этом особого смысла нет. Украина потеряла время. Они должны были назначить компанию-оператора, которая вела бы эти дела в соответствии с европейским законодательством. На год – ожидаемое предложение, об этом российская сторона говорила и раньше», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что договориться на своих условиях Украина не сможет априори, как минимум, пока «Нафтогаз» не откажется от компенсации в 2,56 млрд долларов – эту сумму «Газпром» обязал выплатить Стокгольмский арбитраж.

«До сих пор Украины претендует на какие-то необоснованные космические суммы в международных судах, что не способствует выработке какого-то компромиссного решения. В таких условиях вариант с подписанием соглашения на год – вполне логичен. Украина сама к этому привела. Там долгое время делили шкуру неубитого медведя - руководители "Нафтгаза" получали премии с неполученных компенсаций (от России). Украинские налогоплательщики, конечно, вполне могут возмущаться подобным поведением, когда миллионные суммы списываются. Видимо, было интереснее тратить незаработанное», – заключил эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, почему потеря газового транзита станет для Киева настоящей катастрофой.

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ФОТО: pxhere.com
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