Рано радовались. Киев завел себя в тупик в переговорах по газу

«Украина предлагает условия, которые вряд ли устроят Россию. Они хотят гарантированные объемы прокачки на долгосрочный период. Объемы достаточно большие, для России в этом особого смысла нет. Украина потеряла время. Они должны были назначить компанию-оператора, которая вела бы эти дела в соответствии с европейским законодательством. На год – ожидаемое предложение, об этом российская сторона говорила и раньше», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что договориться на своих условиях Украина не сможет априори, как минимум, пока «Нафтогаз» не откажется от компенсации в 2,56 млрд долларов – эту сумму «Газпром» обязал выплатить Стокгольмский арбитраж.

«До сих пор Украины претендует на какие-то необоснованные космические суммы в международных судах, что не способствует выработке какого-то компромиссного решения. В таких условиях вариант с подписанием соглашения на год – вполне логичен. Украина сама к этому привела. Там долгое время делили шкуру неубитого медведя - руководители "Нафтгаза" получали премии с неполученных компенсаций (от России). Украинские налогоплательщики, конечно, вполне могут возмущаться подобным поведением, когда миллионные суммы списываются. Видимо, было интереснее тратить незаработанное», – заключил эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, почему потеря газового транзита станет для Киева настоящей катастрофой.

