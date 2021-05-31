Стало известно, когда цены перестанут расти
Инфляция в России вернется к нормальным темпам не раньше, чем начнет развиваться конкуренция как в производстве, так и в торговле, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марию Долгову.
При этом она отметила, что затраты во всех сферах должны быть оптимизированы. По ее словам, эпидемия коронавируса нарушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса. В результате произошел мировой рост цен на основные группы сырьевых товаров: металлы, древесину, продукцию нефтехимии, а также готовую продукцию.
Все это влияет и на цены в России. Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.
Нестабильная мировая конъюнктура обостряет проблемы, связанные с резким колебанием цен на продукты. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Также глава государства выразил благодарность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой области.
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