Стало известно, когда цены перестанут расти

При этом она отметила, что затраты во всех сферах должны быть оптимизированы. По ее словам, эпидемия коронавируса нарушила налаженные ранее связи и алгоритмы работы бизнеса. В результате произошел мировой рост цен на основные группы сырьевых товаров: металлы, древесину, продукцию нефтехимии, а также готовую продукцию.

Все это влияет и на цены в России. Многие товары становится выгоднее экспортировать за рубеж, а сезонный импорт овощей и фруктов зимой и весной дорог, особенно на фоне валютных колебаний.

Нестабильная мировая конъюнктура обостряет проблемы, связанные с резким колебанием цен на продукты. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Также глава государства выразил благодарность партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой области.

