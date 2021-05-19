Мантуров не видит доминирования крупных торговых сетей в России и диктата цен
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не видит оснований для утверждения о том, что в стране доминируют крупные продуктовые торговые сети и существует диктат цен. Такую точку зрения высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Так он прокомментировал известие сразу о двух сделках на отечественном рынке – решении «Магнита» купить «Дикси» и о приобретении «Билла Россия» ретейлером «Лента». По утверждению Мантурова, уровень консолидации российского продуктового сетевого ретейла существенно отстает от показателей других развитых государств.
По его данным, на первую десятку ретейла приходится лишь 25% розничного рынка продуктов питания, а, например, в Германии эта цифра составляет 71%, в Великобритании - 60%, в Польше - 49%, в США - 46%.
Глава Минпромторга также напомнил, что новые объявленные сделки ретейла в обязательном порядке должны быть согласованы в Федеральной антимонопольной службе.
Денис Мантуров утверждает, что Минпромторг стремится развивать все форматы торговли, в первую очередь малые. Кабинет министров в начале текущего года утвердил неотложные меры помощи малому и среднему бизнесу в области торговли. Властям субъектов федерации поручено нарастить количество малых форматов торговли, а также нестационарных и мобильных объектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Умерла актриса Галина Новожилова
- Bloomberg: Госдеп подтвердил отказ США от введения санкций против Nord Stream 2 AG
- Турция и Греция отдыхают: Воробьёв проверил готовность пляжей Подмосковья
- Дуров назвал пользователей iPhone рабами и раскритиковал сервисы Apple
- Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице
- Мантуров не видит доминирования крупных торговых сетей в России и диктата цен
- Мальдивы могут исчезнуть к концу века из-за изменений климата
- В Кремле прокомментировали возможность обязательной вакцинации от COVID-19
- В Госдуму внесены поправки о бесплатном подключении населения к газу
- Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru