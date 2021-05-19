Мантуров не видит доминирования крупных торговых сетей в России и диктата цен

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не видит оснований для утверждения о том, что в стране доминируют крупные продуктовые торговые сети и существует диктат цен. Такую точку зрения высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Так он прокомментировал известие сразу о двух сделках на отечественном рынке – решении «Магнита» купить «Дикси» и о приобретении «Билла Россия» ретейлером «Лента». По утверждению Мантурова, уровень консолидации российского продуктового сетевого ретейла существенно отстает от показателей других развитых государств.

По его данным, на первую десятку ретейла приходится лишь 25% розничного рынка продуктов питания, а, например, в Германии эта цифра составляет 71%, в Великобритании - 60%, в Польше - 49%, в США - 46%.