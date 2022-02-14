Стало известно, когда мелкие купюры выйдут из оборота в России

Российские купюры мелкого номинала могут вывести из денежного обращения, но это произойдет не в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

При этом он подчеркнул, что причины для прекращения их использования все-таки существуют. По его словам, на это влияют редкое использование мелких купюр из-за роста цен и массового перехода на безналичную оплату, а также износ денег. Но в последнем случае, отметил Сигал, их чаще всего заменяют на свежеотпечатанные.