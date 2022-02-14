Стало известно, когда мелкие купюры выйдут из оборота в России

Российские купюры мелкого номинала могут вывести из денежного обращения, но это произойдет не в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

При этом он подчеркнул, что причины для прекращения их использования все-таки существуют. По его словам, на это влияют редкое использование мелких купюр из-за роста цен и массового перехода на безналичную оплату, а также износ денег. Но в последнем случае, отметил Сигал, их чаще всего заменяют на свежеотпечатанные.

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Он считает, что сейчас было бы логично упразднить банкноты номиналом в 50 и 100 рублей, так как это может сократить расходы на печать денег. При этом Сигал отметил, что регулятор не откажется от этих купюр, так как это может увеличить уровень тревожности россиян. Он добавил, что с распространением безналичных платежей потребность в небольших банкнотах снизится самостоятельно.

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